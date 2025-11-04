Видео
4 ноября, 11:45

«Сибирь» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Сибирь» и «Торпедо» сыграют в чемпионате КХЛ 4 ноября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Сибирь», Telegram

Матч «Сибирь» — «Торпедо» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 4 ноября. Игра на «Сибирь-Арене» в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Торпедо

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ», «КХЛ Prime» и официальный сайт КХЛ. Для жителей регионов команд игру покажут каналы «ОТС» и «НН 24».

За ключевыми событиями и результатом игры «Сибирь» — «Торпедо» можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2025/26 «Сибирь» набрала 16 очков в 21 матче, предыдущим соперником новосибирцев был «Трактор» (3:4). У «Торпедо» — 30 очков за 24 матча, нижегородцы в воскресенье обыграли «Автомобилист» (2:0).

Матч «Сибирь» — «Торпедо» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Telegram Дзен Max
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
