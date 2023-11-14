«Сибирь» и «Торпедо» во вторник, 14 ноября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет на «Сибирь-Арене» в Новосибирске. Начало — 15.30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Торпедо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 29 очков и занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Торпедо» 38 баллов, команда находится на 4-м месте Западной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

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