«Торпедо» нанесло «Сибири» восьмое поражение подряд, Соколов оформил дубль и реализовал победный буллит

«Торпедо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Победный буллит реализовал Егор Соколов, который также оформил дубль в основное время. Еще один раз отличился Кирилл Воронин. Богдан Конюшков сделал три результативные передачи.
Шайбы хозяев забросили Оскар Белевчук, Иван Чехович и Александр Першаков.
«Торпедо» (32 очка) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела восьмое поражение кряду и идет предпоследней на «Востоке».
Сибирь старались, боролись, вратарь вообще красава, НО Первый гол - движение коньком, подправил шайбу. Игрок сам удивленно смотрел на судей и только потом стал радоваться Удаление на гол - сам подбил клюшку, получил по лицу - хорошо что не 2х2 Второе удаление - таких задержек 12 в дюжине (даже комментатор на мгновение офигел). Жаловаться точно не стоит, просто удивительно В целом игра прикольная. Сколько команды ошибались - ничья заслуженный вариант
Andrey Sakharov
Заздравин, тебе уже указали на очередной перл. Почему не исправляешь, мсье халтурщик? Писать - не твое. Не пиши.
dmitryi1975
ну первая в ворота торпедо от конька зашла, это ж фарт, не? в овертайме 3 выхода 1 в 0 торпедо не забило, это не фарт?
VeryOldLazy
Доломали карму... А ваще... бодаются, фарта нетути...
VeryOldLazy
"зрение... слабое"))
тихоновнавсегда
Игнат,подскажите пожалуйста кто такой Белевчук?
