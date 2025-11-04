Видео
4 ноября, 16:11

«Торпедо» нанесло «Сибири» восьмое поражение подряд, Соколов оформил дубль и реализовал победный буллит

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Торпедо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит реализовал Егор Соколов, который также оформил дубль в основное время. Еще один раз отличился Кирилл Воронин. Богдан Конюшков сделал три результативные передачи.

Шайбы хозяев забросили Оскар Белевчук, Иван Чехович и Александр Першаков.

«Торпедо» (32 очка) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела восьмое поражение кряду и идет предпоследней на «Востоке».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
4 ноября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск)
Сибирь
Торпедо

6

  • Андрей Короткевич

    Сибирь старались, боролись, вратарь вообще красава, НО Первый гол - движение коньком, подправил шайбу. Игрок сам удивленно смотрел на судей и только потом стал радоваться Удаление на гол - сам подбил клюшку, получил по лицу - хорошо что не 2х2 Второе удаление - таких задержек 12 в дюжине (даже комментатор на мгновение офигел). Жаловаться точно не стоит, просто удивительно В целом игра прикольная. Сколько команды ошибались - ничья заслуженный вариант

    04.11.2025

  • Andrey Sakharov

    Заздравин, тебе уже указали на очередной перл. Почему не исправляешь, мсье халтурщик? Писать - не твое. Не пиши.

    04.11.2025

  • dmitryi1975

    ну первая в ворота торпедо от конька зашла, это ж фарт, не? в овертайме 3 выхода 1 в 0 торпедо не забило, это не фарт?

    04.11.2025

  • VeryOldLazy

    Доломали карму... А ваще... бодаются, фарта нетути...

    04.11.2025

  • VeryOldLazy

    "зрение... слабое"))

    04.11.2025

  • тихоновнавсегда

    Игнат,подскажите пожалуйста кто такой Белевчук?

    04.11.2025

    Хоккей
    КХЛ
    ХК Сибирь
    ХК Торпедо (Нижний Новгород)
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
