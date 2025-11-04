«Торпедо» нанесло «Сибири» восьмое поражение подряд, Соколов оформил дубль и реализовал победный буллит

«Торпедо» на выезде обыграло «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит реализовал Егор Соколов, который также оформил дубль в основное время. Еще один раз отличился Кирилл Воронин. Богдан Конюшков сделал три результативные передачи.

Шайбы хозяев забросили Оскар Белевчук, Иван Чехович и Александр Першаков.

«Торпедо» (32 очка) одержало четвертую победу подряд и занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Сибирь» (17) потерпела восьмое поражение кряду и идет предпоследней на «Востоке».