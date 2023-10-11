«Сибирь» — «Трактор»: видеообзор матча КХЛ

«Сибирь» и «Трактор» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Встреча прошла в Новосибирске. Гости одержали победу — 5:4 Б.

Видео лучших моментов матча «Сибирь» — «Трактор» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

Победный буллит забросил Максим Шабанов. 23-летний нападающий отметился дублем в основное время.

Еще по одной шайбе за «Трактор» забросили Никита Сошников и Виталий Кравцов. За «Сибирь» отличились Никита Шашков, Иван Климович, Владимир Бутузов и Илья Морозов.

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