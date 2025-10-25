«Сибирь» и «Трактор» сыграют в чемпионате КХЛ 25 октября

«Сибирь» и «Трактор» встретятся в FONBET чемпионате КХЛ в субботу, 25 октября. Игра на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске начнется в 13.30 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

25 октября, 13:30. Сибирь-Арена (Новосибирск) Сибирь Трактор

Трансляцию матча в прямом эфире организуют онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Для жителей Новосибирска матч также покажут на канале «ОТС», а для челябинцев — на канале «ОТВ».

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Сибирь» — «Трактор» в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2025/26 «Сибирь» провела 17 матчей, набрала 15 очков и занимает 10-е место на «Востоке». «Трактор» с 20 очками после 19 игр идет шестым в конференции.

Матч «Сибирь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс