«Сибирь» и «Трактор» в среду, 11 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ 2023 / 2024. Встреча пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске. Начало — 15:30 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно на сайте КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Сибирь» — «Трактор» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Сибирь» набрала 16 очков и занимает 7-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Трактора» 18 баллов, команда находится на 6-м месте Восточной конференции.

Сейчас «Трактор» опережает «Сибирь» в турнирной таблице на 2 очка, но он сыграл на 2 матча больше. У новосибирцев действующая серия поражений из 3 игр.

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