Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:19

«Трактор» на выезде переиграл «Сибирь» в серии буллитов

Сергей Ярошенко
Telegram Дзен

«Трактор» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграл «Сибирь» — 4:3 Б.

В составе гостей дублем отметился форвард Виталий Кривцов. У хозяев две результативные передачи отдал защитник Тревор Мерфи.

В серии буллитов «Сибирь» реализовала только одну из четырех попыток. Победный буллит на счету форварда челябинцев Василия Глотова.

«Трактор» (63 очка) занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сибирь» (43 очка) — на восьмой строчке на «Востоке».

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 3:4 Б (1:1, 1:2, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Блажиевский — 5 (Кадейкин), 4:44 — 0:1. Лайпсик — 8 (Бек, Мерфи), 16:03 — 1:1. Кравцов — 15 (бол., Кадейкин, Дер-Аргучинцев), 24:45 — 1:2. Белоусов — 8 (Кара, Кара), 26:24 — 2:2. Кравцов — 16 (бол., Кэмпфер, Робинсон), 33:24 — 2:3. Андреофф — 12 (Морозов, Мерфи), 43:28 — 3:3.

Победный буллит: Глотов.

Вратари: Костин — Фукале.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 25 (11+9+5+0) — 21 (6+11+3+1).

Судьи: Беляев, Ромасько.

15 января. Новосибирск. Сибирь-Арена. 10433 зрителя

5
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
Читайте также
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
В МИД Армении вызвали посла России
Британский боксер Тайсон Фьюри объявил о завершении карьеры
СМИ чуть не уволили Ротенберга. А кто вообще мог его «убрать» из СКА?
ГД приняла в I чтении проект о введении «периода охлаждения» по потребкредитам
Россия и Украина обменялись пленными в формате 25 на 25
Сегодня
Вчера
Неделя