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Сегодня, 18:04

«Трактор» обыграл «Сибирь»

Руслан Минаев
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«Трактор» на выезде обыграл «Сибирь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 5:4.

У гостей два гола забил Стивен Кампфер, ассистентские дубли оформили Александр Кадейкин и Дилан Сикура. У хозяев хет-трик оформил Тэйлор Бек, еще один гол забил Валентин Пьянов.

«Трактор» одержал третью победу подряд. Команда набрала 28 очков и лидирует в таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 19 очками — на 3-й строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 4:5 (2:2, 0:1, 2:2)

Голы: Бек — 4 (бол., Мерфи, Широков), 2:05 — 1:0. Телегин — 2 (Шабанов, Кадейкин), 11:34 — 1:1. Пьянов — 4 (Кара, Бутузов), 13:52 — 2:1. Кэмпфер — 1 (бол., Сикьюра), 19:03 — 2:2. Жарков — 1 (Котляревский), 22:43 — 2:3. Ткачев — 5 (бол., Кравцов, Кадейкин), 43:00 — 2:4. Кэмпфер — 2 (бол., Сикьюра), 49:39 — 2:5. Бек — 5 (бол., Мерфи, Широков), 53:43 — 3:5. Бек — 6 (Кара, Бутузов), 58:55 — 4:5.

Вратари: Костин (57:46 — 58:55, 59:02) — Мыльников.

Штраф: 20 — 14.

Броски: 26 (7+7+12) — 42 (15+13+14).

Судьи: Каменщиков, Фатеев.

21 октября. Новосибирск. Сибирь-Арена.

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