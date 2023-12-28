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Сегодня, 17:35

Шайба и передача Кравцова помогли «Трактору» обыграть «Сибирь»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Трактор» на выезде одержал победу над «Сибирью» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:0.

Голом и результативной передачей отметился форвард челябинцев Виталий Кравцов. Еще по одной шайбе забросили Семен Дер-Аргучинцев и Никита Тертышный.

«Трактор» (55 очков) одержал третью победу подряд. Команда Алексея Заварухина после 45 матчей занимает четвертое место в Восточной конференции. «Сибирь» (48) после 46 игр идет восьмой на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Трактор» (Челябинск) — 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Голы: Дер-Аргучинцев — 13 (Кравцов), 5:10 — 0:1. Кравцов — 11, 23:19 — 0:2. Тертышный — 4 (бол., Телегин, Антипин), 34:37 — 0:3.

Вратари: Красоткин — Фукале.

Штраф: 10 — 4.

Броски: 21 (8+7+6) — 34 (11+12+11).

Судьи: Раминг, Соин.

28 декабря. Новосибирск. Сибирь-Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Виталий Кравцов
Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Трактор
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