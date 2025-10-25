«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» в серии буллитов

«Сибирь» дома упустила победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 Б. Игра прошла на стадионе «Сибирь-Арена».

После второго периода «Трактор» проигрывал со счетом 1:3.

В основное время за клуб из Новосибирска забили Егор Аланов, Иван Чехович и Кирилл Рассказов. В составе челябинцев отличились Василий Глотов, Михаил Григоренко и Егор Коршков.

Победный буллит на счету Василия Глотова.

«Сибирь» проиграла четвертый матч подряд и с 16-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции.

«Трактор» набрал 22 очка и поднялся на пятое место «Востока».