«Трактор» отыгрался с 1:3 и победил «Сибирь» в серии буллитов

25 октября, 15:59
«Сибирь» дома упустила победу над «Трактором» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:4 Б. Игра прошла на стадионе «Сибирь-Арена».
После второго периода «Трактор» проигрывал со счетом 1:3.
В основное время за клуб из Новосибирска забили Егор Аланов, Иван Чехович и Кирилл Рассказов. В составе челябинцев отличились Василий Глотов, Михаил Григоренко и Егор Коршков.
Победный буллит на счету Василия Глотова.
«Сибирь» проиграла четвертый матч подряд и с 16-ю очками занимает девятое место в Восточной конференции.
«Трактор» набрал 22 очка и поднялся на пятое место «Востока».
Игорь Мотовилов
Дрова Трактор..... Кто менеджер у руля? Алексей Волков он срывает кушь в первый сезон,ему надо вытянуть по максимуму на 2024-25 год. А дальше самое интересное! На второй год своего присутствия все игроки которые приносили результат разьехались..И ситуация в командах поворяется....
25.10.2025
VeryOldLazy
Не сказать, что Лу энтомолог, но нефартовый...
25.10.2025
VeryOldLazy
Круто... подарили, ну
25.10.2025
Chegevara.
Игра Трактора то же не мед, минус алкоголик Ливо и боевик Дронов... м-да уж
25.10.2025
74
Трактор как всегда вату катает
25.10.2025
roughboy
Вроде взять одно очко у трактора - круто, но осадок остался...
25.10.2025
жентяй
Очередное г. от сибири
25.10.2025