«Сибирь» примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Сибирь» — «Трактор» ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Кроме того, трансляцию матча в Новосибирске в регионах команд-соперниц организуют телеканалы «ОТС» (для жителей Новосибирска, начало — в 19.00 по местному времени) и «ОТВ» (для жителей Челябинска, начало — в 17.20 по местному времени).

За ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Сибирь» набрала 19 очков в 16 матчах, у лидирующего в Восточной конференции «Трактора» — 26 очков в 17 играх.

Матч «Сибирь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс