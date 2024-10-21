Сегодня, 14:15
«Сибирь» примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.
Трансляцию игры «Сибирь» — «Трактор» ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги.
Кроме того, трансляцию матча в Новосибирске в регионах команд-соперниц организуют телеканалы «ОТС» (для жителей Новосибирска, начало — в 19.00 по местному времени) и «ОТВ» (для жителей Челябинска, начало — в 17.20 по местному времени).
За ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте.
В этом регулярном чемпионате «Сибирь» набрала 19 очков в 16 матчах, у лидирующего в Восточной конференции «Трактора» — 26 очков в 17 играх.
Матч «Сибирь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|17
|12
|5
|26
|2
|Автомобилист
|17
|10
|7
|22
|3
|Сибирь
|16
|9
|7
|19
|4
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|19
|5
|Металлург Мг
|19
|9
|10
|18
|6
|Ак Барс
|15
|9
|6
|18
|7
|Адмирал
|16
|7
|9
|17
|8
|Сал. Юлаев
|14
|8
|6
|16
|9
|Лада
|18
|7
|11
|16
|10
|Авангард
|17
|6
|11
|13
|11
|Амур
|17
|5
|12
|12
|12
|Барыс
|17
|3
|14
|7
|И
|О
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|18
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|18
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|18
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|17
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|17
|17
|
|
Грицюк Арсений
СКА
|16
|17
|И
|Г
|
|
Барак Дерек
Витязь
|17
|11
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|17
|9
|
|
Аймурзин Данил
Северсталь
|17
|9
|
|
Ружичка Адам
Спартак
|17
|9
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|18
|9
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|18
|9
|И
|П
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|17
|15
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|16
|14
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|9
|13
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|17
|13
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|14
|12
|
|
Летунов Максим
Торпедо НН
|17
|12