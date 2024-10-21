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Сегодня, 14:15

«Сибирь» — «Трактор»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Сибирь» примет «Трактор» в регулярном чемпионате КХЛ 20 октября
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
«Трактор» лидирует в Восточной конференции КХЛ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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«Сибирь» примет «Трактор» в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 21 октября, на льду «Сибирь-Арены» в Новосибирске. Начало встречи — в 15.30 по московскому времени.

Трансляцию игры «Сибирь» — «Трактор» ведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также игру в прямом эфире можно смотреть на каналах «КХЛ», «КХЛ Prime» и сайте лиги.

Кроме того, трансляцию матча в Новосибирске в регионах команд-соперниц организуют телеканалы «ОТС» (для жителей Новосибирска, начало — в 19.00 по местному времени) и «ОТВ» (для жителей Челябинска, начало — в 17.20 по местному времени).

За ключевыми событиями игры «Сибирь» — «Трактор» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В этом регулярном чемпионате «Сибирь» набрала 19 очков в 16 матчах, у лидирующего в Восточной конференции «Трактора» — 26 очков в 17 играх.

Матч «Сибирь» — «Трактор» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

ХК Сибирь
ХК Трактор
FONBET Чемпионат КХЛ 2024/25
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Запад
Восток
И В П О
1 Локомотив 18 14 4 30
2 Спартак 17 11 6 24
3 СКА 17 11 6 23
4 Северсталь 18 11 7 22
5 Торпедо 17 9 8 21
6 ЦСКА 18 7 11 21
7 Динамо Мн 16 9 7 19
8 Динамо М 17 9 8 19
9 Витязь 17 9 8 18
10 Сочи 17 7 10 15
11 Куньлунь РС 17 6 11 13
И В П О
1 Трактор 17 12 5 26
2 Автомобилист 17 10 7 22
3 Сибирь 16 9 7 19
4 Нефтехимик 18 7 11 19
5 Металлург Мг 19 9 10 18
6 Ак Барс 15 9 6 18
7 Адмирал 16 7 9 17
8 Сал. Юлаев 14 8 6 16
9 Лада 18 7 11 16
10 Авангард 17 6 11 13
11 Амур 17 5 12 12
12 Барыс 17 3 14 7
Подробная таблица
18
окт
19
окт
20
окт
21
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22
окт
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окт
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25
окт
26
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27
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28
окт
29
окт
30
окт
31
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01
ноя
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04
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05
ноя
06
ноя
07
ноя
08
ноя
09
ноя
18.10 17:00
Трактор
Салават Юлаев
4
2
18.10 19:30
Куньлунь РС
Сочи
0
4
19.10 10:00
Адмирал
Лада
5
3
19.10 10:30
Амур
Спартак
4
5
19.10 13:30
Сибирь
Северсталь
2
4
19.10 14:00
Витязь
Металлург Мг
2
0
19.10 17:00
Локомотив
Барыс
3
1
19.10 17:00
Торпедо
Динамо М
Б
2
3
19.10 17:10
Динамо Мн
Нефтехимик
4
1
20.10 17:00
ЦСКА
Сочи
Б
3
4
21.10 12:30
Адмирал
Спартак
-
-
21.10 15:30
Сибирь
Трактор
-
-
21.10 19:00
Витязь
СКА
-
-
21.10 19:00
Локомотив
Динамо М
-
-
21.10 19:10
Динамо Мн
Барыс
-
-
21.10 19:30
Куньлунь РС
Металлург Мг
-
-
22.10 17:00
Салават Юлаев
Сочи
-
-
22.10 19:30
Нефтехимик
Торпедо
-
-
23.10 15:30
Сибирь
Барыс
-
-
23.10 16:30
Авангард
Трактор
-
-
23.10 17:00
Автомобилист
Динамо М
-
-
23.10 19:30
Куньлунь РС
СКА
-
-
23.10 19:30
ЦСКА
Амур
-
-
24.10 17:00
Салават Юлаев
Торпедо
-
-
24.10 19:30
Нефтехимик
Сочи
-
-
25.10 18:00
Лада
Трактор
-
-
25.10 19:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
25.10 19:00
Локомотив
Амур
-
-
25.10 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
25.10 19:30
Куньлунь РС
ЦСКА
-
-
25.10 19:30
Спартак
СКА
-
-
26.10 17:00
Нефтехимик
Автомобилист
-
-
27.10 14:00
Авангард
Металлург Мг
-
-
27.10 14:00
Торпедо
Витязь
-
-
27.10 17:00
Ак Барс
Адмирал
-
-
27.10 17:00
Локомотив
Динамо Мн
-
-
27.10 17:00
Северсталь
Амур
-
-
28.10 17:00
Трактор
Автомобилист
-
-
28.10 19:30
СКА
Сибирь
-
-
29.10 17:00
Барыс
Куньлунь РС
-
-
29.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
29.10 19:00
Нефтехимик
Лада
-
-
29.10 19:00
Северсталь
Динамо Мн
-
-
29.10 19:30
Ак Барс
Металлург Мг
-
-
29.10 19:30
Динамо М
Амур
-
-
29.10 19:30
Спартак
Витязь
-
-
29.10 19:30
Торпедо
ЦСКА
-
-
30.10 17:00
Трактор
Сибирь
-
-
30.10 19:30
СКА
Локомотив
-
-
31.10 16:30
Авангард
Лада
-
-
31.10 17:00
Салават Юлаев
Адмирал
-
-
31.10 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
31.10 19:30
Торпедо
Динамо Мн
-
-
01.11 17:00
Автомобилист
Нефтехимик
-
-
01.11 17:00
Металлург Мг
Сибирь
-
-
01.11 19:00
Ак Барс
Локомотив
-
-
01.11 19:00
Северсталь
Куньлунь РС
-
-
02.11 12:00
Амур
Адмирал
-
-
02.11 17:00
Салават Юлаев
СКА
-
-
02.11 19:30
Сочи
Спартак
-
-
03.11 14:00
Трактор
Локомотив
-
-
03.11 15:00
Барыс
Нефтехимик
-
-
04.11 17:00
Динамо М
Торпедо
-
-
04.11 17:00
Куньлунь РС
СКА
-
-
04.11 17:00
Сочи
Спартак
-
-
04.11 19:10
Динамо Мн
Витязь
-
-
05.11 12:00
Амур
Авангард
-
-
05.11 12:30
Адмирал
Металлург Мг
-
-
05.11 15:30
Сибирь
Салават Юлаев
-
-
05.11 17:30
Барыс
Ак Барс
-
-
06.11 19:00
Локомотив
Торпедо
-
-
06.11 19:30
Динамо М
Витязь
-
-
07.11 12:00
Амур
Металлург Мг
-
-
07.11 12:30
Адмирал
Авангард
-
-
07.11 17:10
Динамо Мн
Салават Юлаев
-
-
07.11 17:30
Барыс
Автомобилист
-
-
07.11 19:00
Нефтехимик
Ак Барс
-
-
07.11 19:30
СКА
Сочи
-
-
07.11 19:30
ЦСКА
Спартак
-
-
08.11 19:30
Динамо М
Лада
-
-
08.11 19:30
Куньлунь РС
Северсталь
-
-
09.11 10:00
Адмирал
Трактор
-
-
09.11 10:30
Амур
Автомобилист
-
-
09.11 13:30
Сибирь
Металлург Мг
-
-
09.11 17:00
Витязь
Сочи
-
-
09.11 17:00
Локомотив
Ак Барс
-
-
09.11 17:00
Торпедо
Салават Юлаев
-
-
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Статистика / Бомбардиры
Бомбардиры
Снайперы
Ассистенты
И О

Абрамов Виталий

ЦСКА

18 18

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 18

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 18

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 17

Шабанов Максим

Трактор

 		17 17

Грицюк Арсений

СКА

 		16 17
Статистика / Бомбардиры
И Г

Барак Дерек

Витязь

 		17 11

Артамонов Никита

Торпедо НН

 		17 9

Аймурзин Данил

Северсталь

 		17 9

Ружичка Адам

Спартак

 		17 9

Абрамов Виталий

ЦСКА

18 9

Пилипенко Кирилл

Северсталь

 		18 9
Статистика / Снайперы
И П

Шарипзянов Дамир

Авангард

 		17 15

Мерфи Тревор

Сибирь

 		16 14

Деанджело Энтони

СКА

 		9 13

Да Коста Стефан

Автомобилист

 		17 13

Петан Ник

Ак Барс

 		14 12

Летунов Максим

Торпедо НН

 		17 12
Статистика / Ассистенты

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