Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:00

«Сибирь» по буллитам победила «Витязь»

Telegram Дзен

«Сибирь» в домашнем матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ по буллитам обыграла «Витязь» (3:2 Б). Решающий бросок на счету форварда Никиты Шашкова.

По 2 очка набрали нападающий хозяев Тэйлор Бек (0+2) и форвард гостей Александр Яремчук (1+1).

Для новосибирской команды эта победа стала пятой в последних шести играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Витязь» (Московская область) — 3:2 Б (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Аланов — 2 (бол., Бутузов, Бек), 28:11 — 1:0. Яремчук — 5 (бол., Педан, Галузин), 39:26 — 1:1. Кара — 2 (бол., Угольников, Яремчук), 52:08 — 1:2. Ахияров — 2 (Бек), 57:12 — 2:2.

Победный буллит: Шашков.

Вратари: Красоткин — Дорожко.

Штраф: 18 — 8.

Броски: 32 (14+8+8+2) — 30 (9+9+7+5).

Судьи: Акузовский, Шувалов.

30 октября. Новосибирск. «Сибирь-Арена».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
КХЛ
ХК Витязь
ХК Сибирь
Обсудить
Читайте также
В Египте рассказали о желании провести матч со сборной России
Златан, Суарес и Салах никогда не попадали в топ-3 «Золотого мяча». Кто еще в этом списке?
МИД Израиля официально подтвердил гибель похищенной ХАМАС гражданки ФРГ Шани Лук
На Украине сообщили о начале «смарт-мобилизации»
Бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер» переходят в спецназ «Ахмат»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Сочи» — «Динамо»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

КХЛ: «Сибирь» — «Витязь», «Сочи» — «Динамо» Москва. Расписание матчей 30 октября