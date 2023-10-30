В понедельник «Сибирь» на своем льду в Новосибирске примет «Витязь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча пройдет 30 октября на территории «Сибирь-Арены». Начало — в 15.30 по московскому времени.

Смотрите видеотрансляцию матча «Сибирь» — «Витязь» на официальном сайте КХЛ. Начало — в 15.20 по московскому времени. Онлайн-сервис «Кинопоиск» и канал KHL Prime также проведут прямой эфир игры КХЛ.

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Витязь» будут доступны в матч-центре сайта «СЭ».

«Сибирь» с 25 очками занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Витязь» с 16 баллами располагается на последней, 11-й, строчке «Запада».

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