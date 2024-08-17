«Сибирь» в товарищеском матче обыграла «Югру»

Сегодня, 12:15
«Сибирь» дома одержала победу в товарищеском матче над «Югрой» — 3:0.
Заброшенными шайбами отметились Тимур Ахияров, Энди Андреофф и Артем Жуков.
Хоккей. Товарищеский матч
«Сибирь» (Новосибирская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
Голы: Ахияров — 1 (Яковлев), 4:43 — 1:0. Андреофф — 1 (бол., Мерфи, Карпов), 18:55 — 2:0. Жуков — 1 (Коротков, Гоголев), 31:08 — 3:0.
Вратари: Красоткин — Волохин.
Штраф: 10 — 4.
Судьи: Дударов, Спирин.
17 августа. Новосибирск. Сибирь-Арена. 8520 зрителей.