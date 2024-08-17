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Сегодня, 12:15

«Сибирь» в товарищеском матче обыграла «Югру»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Сибирь» дома одержала победу в товарищеском матче над «Югрой» — 3:0.

Заброшенными шайбами отметились Тимур Ахияров, Энди Андреофф и Артем Жуков.

Хоккей. Товарищеский матч

«Сибирь» (Новосибирская область) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Голы: Ахияров — 1 (Яковлев), 4:43 — 1:0. Андреофф — 1 (бол., Мерфи, Карпов), 18:55 — 2:0. Жуков — 1 (Коротков, Гоголев), 31:08 — 3:0.

Вратари: Красоткин — Волохин.

Штраф: 10 — 4.

Судьи: Дударов, Спирин.

17 августа. Новосибирск. Сибирь-Арена. 8520 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
ХК Югра
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