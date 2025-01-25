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Сегодня, 12:50

Сидоренко: «Для СКА нет смысла менять Ротенберга на Квартального»

Сергей Ярошенко
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Бывший тренер сборной Белоруссии Андрей Сидоренко высказался о возможном назначении Дмитрия Квартального в СКА.

«Все будет зависеть от того, как Квартальный закончит нынешний сезон. Если у него будут достойные предложения от других клубов, то он сам сделает выбор. В СКА же идет ротация игроков, тренеры ищут различные сочетания, поэтому играет команда нестабильно — не показывает ожидаемого результата на данном этапе. Но менять Ротенберга нет смысла. У СКА очень сильный и опытный тренерский штаб, он подведет команду к играм плей-офф», — цитирует Сидоренко Legalbet.by.

Ранее в СМИ появилась информация, что главный тренер СКА Роман Ротенберг может быть отправлен в отставку. Армейцу идут шестыми в Западной конференции с 57 очками.

Источник: Legalbet.by
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Дмитрий Квартальнов
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Андрей Сидоренко
Роман Ротенберг
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