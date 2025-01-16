Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:52

Сикьюра: «В «Динамо» меня не нагружают»

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Канадский нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра поделился впечатлениями от победы над «Северсталью» (3:2).

— Хорошая игра. Я не думаю, что мы играли идеально, но считаю, что мы смогли полностью переиграть нашего соперника. Спасибо большое нашему вратарю. Сегодня он выступил хорошо, и это помогло нам победить.

— Как проходит ваша адаптация в московском «Динамо»?

— Адаптация прошла хорошо. Тренеры не перегружают меня информацией, и в принципе особо не нагружают меня. Это очень приятно. Мне просто дают выйти на лед и показывать свою игру.

— Как вам Москва?

— Мне очень нравится в Москве. Москва — прекрасный, красивый и удивительный для меня город, — рассказал Сикьюра Legalbet.ru.

В конце декабря 2024 года «Динамо» подписало контракт с Сикьюрой, который до этого выступал за «Трактор». Для 29-летнего форварда этот сезон стал первым в КХЛ. Он сыграл 33 матча и набрал 19 (6+13) очков. В НХЛ он провел 60 игр за «Чикаго», «Вегас» и «Колорадо», набрав 17 очков.

Источник: Legalbet.ru
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
Дилан Сикьюра
Читайте также
СМИ узнали о санкционной стратегии команды Трампа для урегулирования на Украине
Пеп развелся с женой после 30 лет брака
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Newsweek сообщил о «большом госте» из США на параде Победы в Москве
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Звезда из России может попасть на драфт женской НБА впервые за семь лет
Сегодня
Вчера
Неделя