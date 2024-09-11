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Сикьюра: «В Швеции у меня было 4 очка в первых 19 матчах. Думал, не доживу до Рождества»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Дилан Сикьюра.
Фото Global Look Press
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Нападающий «Трактора» Дилан Сикьюра в интервью «СЭ» вспомнил о том, как начинал свой путь в чемпионате Швеции.

— В России вполне легально показывают матчи SHL. Российские комментаторы, которые следили за вашей игрой в «Шеллефтео», говорили, что в Швеции вы были далеко не лучшей версией себя.

— Я приехал в Швецию с травмой, которую пришлось залечивать на старте чемпионата. Возможно, где-то сам не оценил SHL и не осознавал, насколько это оборонительная лига. Все это вылилось в то, что в первых 19 матчах у меня было четыре ассиста и ни одного гола. Поэтому очень благодарен за то терпение, которое проявил «Шеллефтео». Когда адаптировался к местному стилю, все наладилось. В плей-офф уже стал самим собой. К сожалению, его немного омрачила травма ключицы. Это был очень непростой опыт. Но, учитывая, что мы стали чемпионами, он того стоил.

— Знакомые легионеры не рассказывали, что в России иностранцу главное — пережить первый месяц?

— Да, конечно. В той же Швеции у меня проскакивали мысли, что могу не дожить до Рождества. Рад, что у меня получилась такая уверенная предсезонка в «Тракторе». Чувствую, что руководство и тренерский штаб доверяют мне. Разумеется, по ходу сезона у нас будут и взлеты, и падения. Но вы правы — любому легионеру, особенно новичку, важно показать хороший старт и планомерно прогрессировать.

Сикьюра подписал однолетний контракт с «Трактором» в июне этого года. В сезоне-2023/24 канадец выступал за шведский «Шеллефтео», в котором провел 49 встреч и набрал 26 (10+16) очков с показателем полезности «+7».

Дилан Сикьюра. «Не шведам стоит рассказывать, как жить гражданам Канады». Интервью яркого новичка «Трактора» о переезде в Россию

Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Дилан Сикьюра

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