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Сегодня, 16:35

Силаев рассказал, что играл в плей-офф с травмой

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев в интервью «СЭ» рассказал о том, что провел минувший плей-офф с травмой колена.

— Когда спустили на плей-офф в МХЛ, уже был не таким голодным до хоккея?

— С одной стороны, после серии со СКА эмоции как-то поутихли. Но просто на тот момент никто не знал, что я играл с травмой. Спокойно отнесся к критике, потому что многие люди не знали точных деталей. Вообще не обращал внимания на то, что говорили диванные эксперты.

Если говорить про команду, то «Чайка» очень хотела выиграть Кубок Харламова. У нас было много ребят, которые поднялись с низов. Например, знаю трех ребят, которые играли со мной в ЮХЛ и в них не видели потенциальных игроков основы. Если бы за спиной у этих парней был еще один сезон в МХЛ, то команда стала бы еще увереннее и опытнее. Да, может быть, не хватило этого самого опыта. Но ссылаться на это — последнее дело.

Антон Силаев. «Чтобы ехать в НХЛ, нужно стать состоявшимся игроком в России». Интервью главного таланта «Торпедо»

Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
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