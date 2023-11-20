Сегодня, 15:00
Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал про забавный случай из школьного обучения.
— У меня такой случай был, что Игорь Николаевич вызвал к себе директора школы и классного руководителя.
— Ничего себе.
— Да. Пригласил поговорить насчет меня, ему принесли табель оценок, а у меня там очень замечательные оценки были.
— В кавычках?
— В кавычках. Мне очень стало стыдно за это. Они сначала без меня поговорили, а потом я подъехал. Обсудили некоторые моменты, — цитирует Sport24.
В этом сезоне 17-летний защитник провел 31 матч в КХЛ, набрав 9 (2+7) очков. «Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.