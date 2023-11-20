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Сегодня, 16:32

Силаев рассказал, в каком аспекте хочет быть похожим на Задорова

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Антон Силаев рассказал, в каком аспекте хочет быть похожим на защитника «Флэймз» Никиту Задорова.

«Хочу ли двигаться в направлении стиля Задорова? По силовой игре — да, в эту сторону. Больше ни в чем. Хочу ли быть более разнообразным игроком? Конечно. Да, Задоров играет хорошо в тело, но нужно быть более разнообразным игроком, больше участвовать в атаках своей команды», — приводит слова Силаева Sport24.

В этом сезоне 17-летний защитник провел 31 матч в КХЛ, набрав 9 (2+7) очков. «Торпедо» идет на 4-м месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.

Источник: https://sport24.ru/hockey/news-597641-silayev-khochu-dvigatsya-v-storonu-zadorova-v-plane-silovoy-igry-bolshe-ni-v-chem
Никита Задоров
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Антон Силаев
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