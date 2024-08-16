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Сегодня, 17:15

Силантьев оценил шансы «Металлурга» на второй Кубок Гагарина подряд

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал результаты предсезонных матчей с «Витязем» (4:6) и «Автомобилистом» (2:4) и шансы команды на Кубок Гагарина в сезоне-2024/25.

— Как оцените первые предсезонные матчи с «Витязем» и «Автомобилистом»?

— Много сумбура. Вроде недавно закончили прошлый сезон, но сейчас все начинается заново. Стараемся больше внимания уделять тактике. На играх выполняем тренерское задание. Это плановая подготовка. Главное, чтобы в сезон вошли без травм и все понимали, что надо делать.

— В «Металлурге» несколько новичков, в то же время Никита Гребенкин и Максим Карпов — важные игроки прошлого сезона — покинули клуб. Есть уверенность, что получится повторить чемпионство?

— Мы все и живем ради этого. У нас есть общая цель. Все мы знаем, чего хотим. Будет тяжело, но мы будем каждый день работать, выполнять все, что требуется, выходить на каждый матч свежими и не думать ни о чем, кроме игры.

24-летний россиянин в сезоне-2023/24 набрал 11 (3+8) очков в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ и 17 (5+12) очков в 18 матчах плей-офф.

Дмитрий Силантьев
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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