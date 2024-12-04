Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:55

Силантьев рассказал, как пришла идея сделать капу с надписью SILA

Михаил Скрыль
Корреспондент
Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев в интервью «СЭ» прокомментировал свою именную капу с надписью SILA.

— Расскажите, как пришла идея написать на капе SILA?

— Хотелось придумать что-то свое. Мы с женой ехали по Москве летом. Пришла мысль в голову, сделать надпись. Потом еще и услышали песню «Богатырская наша сила». Подумали: почему бы и нет? Все это повышает медийность. Думаю, песня болельщикам тоже нравится. Все ее знают. Получилось прикольно.

— Как понимаете, когда надо улыбаться, чтобы попасть в трансляцию?

— Честно, когда забил первый гол в сезоне, я улыбался до ушей, чтобы было видно капу. Мы проговаривали, чтобы ее было видно, но для этого нужно хорошо улыбнуться. Потом уже начал улыбаться меньше, чтобы не выглядело наигранно. Хотелось что-то свое, поэтому и сделал такую надпись.

Дмитрий Силантьев
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Читайте также
Роналду проиграл крупную сумму фанату в челлендже у Мистера Биста
В Новокузнецке из-за аварии без воды остались 22 многоквартирных дома
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Суд в США закрыл дело против Хантера Байдена о незаконном хранении оружия
Онкологи спасли девочку с опухолью брюшной полости размером с волейбольный мяч
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя