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Сегодня, 03:53

Симашев назвал дисциплину причиной успехов «Локомотива» в КХЛ

Даниил Аршавский
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Защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев прокомментировал успешное выступление ярославской команды в нынешнем сезоне КХЛ.

«За счет чего «Локомотив» с таким отрывом лидирует в КХЛ? Дисциплина. Везде, во всем. Да, у нас был финал в прошлом сезоне, обидно было проигрывать его 0:4 «Магнитке». Но, как говорят в баскетболе, чтобы выиграть, нужно когда-то проиграть. Это, конечно, может глупо звучать, но я думаю, в таких словах есть смысл. Поэтому все нормально. Выиграем и мы. Каждый город, каждый болельщик ждет трофея. И мы играем за всё это. Мы же не просто так выходим играть», — цитируют Симашева «Известия».

За 36 встреч в нынешнем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Локомотив» одержал 25 побед и лидирует в Западной конференции.

Источник: «Известия»
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
Дмитрий Симашев
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