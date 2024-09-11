Система быстрых платежей стала официальным партнером КХЛ

Система быстрых платежей и Континентальная хоккейная лига подписали соглашение о сотрудничестве на два года — до конца сезона-2025/26. Контракт подписан 10 сентября в Москве перед матчем ЦСКА — «Сибирь».

Подписантами выступили генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин и президент КХЛ Алексей Морозов.

Генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин рассказал, что любителей хоккея ждут выгодные предложения и интересные активности от Системы быстрых платежей:

«Хоккей — один из самых любимых видов спорта у россиян, часть национального духа России. НСПК стремится предоставить болельщикам больше возможностей поддержать любимые команды и проникнуться атмосферой хоккейных баталий. Мы уже несколько лет сотрудничаем с КХЛ, в этом году наш инновационный бренд СБП становится официальным партнером КХЛ. Ближайшие два сезона СБП предложит любителям хоккея еще больше выгодных предложений, а также много новых масштабных и интересных активностей как на арене в дни игр, так и онлайн».

«КХЛ всегда старается идти в ногу со временем. Система быстрых платежей стремительно ворвалась в нашу жизнь, стала удобным способом оплаты любых покупок, в том числе билетов на матчи, атрибутики и многого другого. Это технологичное решение, которое довольно быстро обрело популярность у пользователей и стало одним из важных инструментов в области финансов, — заявил президент КХЛ Алексей Морозов. — Заключение партнерского соглашения с такой инновационной компанией даст нашим болельщикам больше привилегий при взаимодействии с платформой, любимыми командами и нами».

НСПК выступает операционным платежным и клиринговым центром СБП. Система быстрых платежей — сервис Банка России, который позволяет мгновенно перевести средства между своими счетами в разных банках-участниках СБП и на счета других клиентов по номеру телефона. Через СБП можно оплачивать товары и услуги, совершать покупки в офлайн- и онлайн-магазинах, расплачиваться в кафе и ресторанах. Для этого разработаны высокотехнологичные платежные инструменты — QR-коды, NFC-таблички, платежные ссылки и кнопки. На базе сервиса создано мобильное приложение СБПэй, сделавшее процесс оплаты более быстрым и удобным. На сегодняшний день участниками СБП стали более 200 кредитных организаций.