Сиваков: «В детстве смотрел Ковальчука по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит»

Защитник «Спартака» Егор Савиков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

— Не было сложно, мы понимали, что это неудобный для нас соперник, — приводит слова Савикова Metaratings.ru. — Много проигрываем, возможно, из-за недонастроя. Главный тренер сказал, что нужно настраиваться. Вышли, хорошо провели первый период и уверенно довели матч до победы.

— Был ли акцент, что это последний домашний матч в этом году?

— Конечно, хочется радовать наших болельщиков победами. Но такого акцента не было, конечно. Хочется побеждать всегда, особенно дома.

— Как восприняли подписание Ковальчука и какие впечатления от его дебюта?

— Хорошо восприняли! Это большое усиление для нас. Хороший дебют, Илья — молодец! В детстве смотрел его по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит. Хочется отдавать ему передачи, чтобы он больше забивал. Это мастер. Хороший атакующий игрок, классный бросок — это плюс для нашего большинства. Пара матчей — и наладится химия в большинстве, для команды будет только лучше.

Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).