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Сегодня, 02:31

Сиваков: «В детстве смотрел Ковальчука по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Спартака» Егор Савиков поделился впечатлениями от победы в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:2).

— Не было сложно, мы понимали, что это неудобный для нас соперник, — приводит слова Савикова Metaratings.ru. — Много проигрываем, возможно, из-за недонастроя. Главный тренер сказал, что нужно настраиваться. Вышли, хорошо провели первый период и уверенно довели матч до победы.

— Был ли акцент, что это последний домашний матч в этом году?

— Конечно, хочется радовать наших болельщиков победами. Но такого акцента не было, конечно. Хочется побеждать всегда, особенно дома.

— Как восприняли подписание Ковальчука и какие впечатления от его дебюта?

— Хорошо восприняли! Это большое усиление для нас. Хороший дебют, Илья — молодец! В детстве смотрел его по телевизору, а теперь играю в одной пятерке — это дорогого стоит. Хочется отдавать ему передачи, чтобы он больше забивал. Это мастер. Хороший атакующий игрок, классный бросок — это плюс для нашего большинства. Пара матчей — и наладится химия в большинстве, для команды будет только лучше.

Ковальчук вернулся в «Спартак» спустя 22 года, он не играл за красно-белых с 2001-го.

В регулярном чемпионате КХЛ Ковальчук не забивал больше двух лет — с 27 февраля 2021 года, когда он отличился за «Авангард» в игре против «Барыса» (5:2).

Источник: https://metaratings.ru/news/savikov-v-detstve-smotrel-na-kovalchuka-po-tv-a-teper-igrayu-s-nim-v-odnoi-pyatyorke-eto-dorogogo-stoit-318507/
Илья Ковальчук
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
0
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