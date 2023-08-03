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Сегодня, 17:45

«Адмирал» отыгрался с 0:2 и победил СКА в овертайме на предсезонном турнире в Сочи

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Адмирал» в овертайме обыграл СКА в матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open — 3:2.

Голами в составе команды из Владивостока отметились Колби Уильямс, Алексей Соловьев и Прохор Корбит, который забил в дополнительное время.

В составе СКА шайбы забросили Иван Демидов и Матвей Мичков. Для обоих спортсменов это первые голы в официальном матче за СКА.

Питерская команда следующий матч на турнире проведет против «Авангарда» 5 августа, а «Адмирал» в этот же день сыграет со сборной России U23.

Хоккей

Товарищеские матчи

Sochi Hockey Open

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:3 ОТ (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Голы: Демидов — 1 (Мичков, Галимов), 12:28 — 1:0. Мичков — 1 (Поляков), 17:17 — 2:0. Уильямс — 1 (бол., Соловьев, Берлев), 35:10 — 2:1. Соловьев — 1 (бол., Голубев, Гутик), 47:43 — 2:2. Корбит — 1 (бол., Чудинов, Шэн), 60:46 — 2:3.

Вратари: Маттссон — Серебряков.

Штраф: 14 — 14.

Броски: 29 (14+5+10+0) — 23 (7+11+3+2).

Судьи: Беляев, Гамалей.

3 августа. Сочи. Шайба.

ХК Адмирал
ХК СКА
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