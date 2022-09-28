СКА дома разгромил «Адмирал»

Петербургский СКА обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:1.

Игра состоялась в Санкт-Петербурге.

В составе армейцев отличились Дмитрий Яшкин, Эмиль Галимов, Дмитрий Бучельников, Александр Волков, Игорь Ожиганов и Александр Никишин. У «Адмирала» единственную шайбу забросил Рудольф Червены.

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СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)

Голы: Яшкин — 5 (Педан, Грант), 3:47 — 1:0. Галимов — 1 (Жафяров, Фальковский), 13:30 — 2:0. Бучельников — 1 (Галимов, Хайруллин), 29:13 — 3:0. Волков — 6 (Зыков, Фальковский), 38:41 — 4:0. Ожиганов — 3 (Хайруллин, Цицюра), 41:54 — 5:0. Червены — 4 (бол., Криштоф, Горшков), 46:24 — 5:1. Никишин — 2 (Воробьев, Галимов), 58:00 — 6:1.

Вратари: Николаев — Хомченко.

Штраф: 19 — 17.

Броски: 25 (10+9+6) — 24 (5+5+14).

Судьи: Мочалов, Спирин.

28 сентября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».