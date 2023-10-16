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Сегодня, 21:47

СКА разгромил «Адмирал» со счетом 5:0

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СКА разгромил «Адмирал» в домашнем матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 5:0.

В составе питерцев 3 (0+3) очка набрал форвард Владимир Алистров.

«Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)

Голы: Кадейкин — 1 (бол., Алистров, Сапего), 16:28 — 1:0. Рендулич — 12 (Алистров, Никишин), 20:19 — 2:0. Никишин — 4 (Воробьев, Алистров), 23:47 — 3:0. Синяткин — 1 (Грицюк, Глотов), 42:20 — 4:0. Грицюк — 4 (бол., Воробьев, Гальченюк), 50:29 — 5:0.

Вратари: Плешков — Хомченко.

Штраф: 6 — 10.

Броски: 37 (10+16+11) — 31 (14+7+10).

Судьи: Гофман, Лазарев.

16 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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