СКА сыграет с «Адмиралом» в регулярном чемпионате КХЛ 16 октября

СКА на своем льду сыграет с «Адмиралом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 16 октября. Матч пройдет в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Адмирал» будут доступны на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире можно посмотреть на официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона- 2023/24 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 19.15 мск.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «78». Для жителей Владивостока трансляции на «ОТВ Приморье» не будет.

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