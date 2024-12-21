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Сегодня, 15:45

СКА — «Адмирал»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Адмирал» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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СКА и «Адмирал» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 21 декабря. Игра пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime». В Санкт-Петербурге трансляцию также будет вести местный канал «78».

С ключевыми событиями игры СКА — «Адмирал» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в ноябре, победу в той игре одержали «моряки» — 3:2Б.

СКА набрал 46 очков в 36 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Адмирал» провел 38 матчей и набрал 41 очко. 19 декабря СКА победил «Торпедо» (6:4), а «Адмирал» уступил московскому «Динамо» (2:4).

Матч СКА — «Адмирал» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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