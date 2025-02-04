«Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3

«Ак Барс» крупно победил СКА в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 8:3.

У гостей 4 (3+1) очка набрал Артем Галимов. У хозяев по три очка на счету Захара Бардакова (2+1) и Александра Никишина (0+3).

Казанцы забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде. «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:8 (1:6, 1:1, 1:1)

Голы: Терехов — 3 (Яшкин, Лямкин), 0:25 — 0:1. Галимов — 25, 6:34 — 0:2. Пустозеров — 3 (Яруллин, Кошелев), 9:27 — 0:3. Зыков — 13 (Бардаков, Никишин), 12:30 — 1:3. Галимов — 26 (Коршков, Барабанов), 14:12 — 1:4. Лямкин — 7 (Коршков, Галимов), 16:52 — 1:5. Галимов — 27 (Барабанов), 19:05 — 1:6. Кошелев — 11 (мен., Семенов), 23:59 — 1:7. Бардаков — 16 (Зыков, Никишин), 27:51 — 2:7. Бардаков — 17 (И. Демидов, Никишин), 41:44 — 3:7. Бровкин — 3 (п.в.), 58:51 — 3:8.

Вратари: Плешков (Мойсевич, 9:27, 54:47 — 56:17, 57:38 — 58:51) — Билялов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (11+6+19) — 30 (15+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

4 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.