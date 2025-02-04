Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:52

«Ак Барс» разгромил СКА в Санкт-Петербурге со счетом 8:3

Руслан Минаев
Telegram Дзен

«Ак Барс» крупно победил СКА в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 8:3.

У гостей 4 (3+1) очка набрал Артем Галимов. У хозяев по три очка на счету Захара Бардакова (2+1) и Александра Никишина (0+3).

Казанцы забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде. «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Ак Барс» (Казань) — 3:8 (1:6, 1:1, 1:1)

Голы: Терехов — 3 (Яшкин, Лямкин), 0:25 — 0:1. Галимов — 25, 6:34 — 0:2. Пустозеров — 3 (Яруллин, Кошелев), 9:27 — 0:3. Зыков — 13 (Бардаков, Никишин), 12:30 — 1:3. Галимов — 26 (Коршков, Барабанов), 14:12 — 1:4. Лямкин — 7 (Коршков, Галимов), 16:52 — 1:5. Галимов — 27 (Барабанов), 19:05 — 1:6. Кошелев — 11 (мен., Семенов), 23:59 — 1:7. Бардаков — 16 (Зыков, Никишин), 27:51 — 2:7. Бардаков — 17 (И. Демидов, Никишин), 41:44 — 3:7. Бровкин — 3 (п.в.), 58:51 — 3:8.

Вратари: Плешков (Мойсевич, 9:27, 54:47 — 56:17, 57:38 — 58:51) — Билялов.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (11+6+19) — 30 (15+7+8).

Судьи: Кулаков, Юдаков.

4 февраля. Санкт-Петербург. СКА Арена.

119
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Читайте также
Самые богатые клубы России «Спартак» и «Зенит» развязали войну кошельков
Степашин назвал большой ошибкой присоединение Западной Украины к СССР
США требуют от Украины выборов и «платы» за помощь. Что пишут СМИ
«Барыс» позорит КХЛ. Казахстану не нужна наша лига или хоккей в целом?
Подозреваемый в убийстве пасынка рассказал о его избиении за отказ делать упражнения
Марченко переведен в список травмированных на неопределенный срок
Популярное видео
Когда Россию пустят на Игры и ЧМ, «Спартак» очень много пропускает
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Голы и травма Ливо, борьба за плей-офф, судейство в КХЛ
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя