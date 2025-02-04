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Сегодня, 18:15

СКА — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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Матч СКА — «Ак Барс» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 4 февраля. Игру примет «СКА Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовое вбрасывание — в 19.30 по московскому времени.

Прямая трансляция игры доступна на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги. Кроме того, болельщикам команд могут смотреть игру на санкт-петербургском канале «78» и казанском канале «ТНВ Татарстан».

Ключевые события и результат игры СКА — «Ак Барс» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА набрал 65 очков в 51 матче, предыдущим соперником питерских армейцев было московское «Динамо» (4:3 ОТ, на вызде). У «Ак Барса» — 50 матчей и 68 очков, в воскресенье казанцы победили «Куньлунь» (6:3, на выезде).

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
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