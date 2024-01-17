Сегодня, 23:23
СКА и «Амур» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
Игра прошла в Санкт-Петербурге 17 января и завершилась победой хозяев — 6:2.
Видео лучших моментов матча СКА — «Амур» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
СКА (70 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (50) потерпел четвертое поражение подряд и идет десятым на «Востоке».
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