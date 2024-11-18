СКА и «Амур» встретятся в КХЛ 18 ноября

СКА и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 18 ноября. Начало матча на льду спортивно-концертного комплекса «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге — в 19.30 по московскому времени.

Трансляцию игры СКА — «Амур» в прямом эфире проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также встречу покажут на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры СКА — «Амур» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 СКА провел 28 матчей и набрал 35 очков, предыдущим соперником питерских армейцев был «Ак Барс» (2:3 ОТ). У «Амура» — 26 игр и 13 очков, хабаровчане не могут одержать победу в регулярке на протяжении двенадцати матчей.

Матч СКА — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс