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Сегодня, 21:45

СКА нанес «Амуру» четвертое поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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СКА дома победил «Амур» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 6:2.

Победу армейцам принесли голы Александра Никишина, Павла Дедунова, Степана Старкова, Артема Земченка, Марата Хайруллина и Сергея Сапего. Сергей Толчинский и Василий Глотов отдали по две голевые передачи.

За гостей отличились Владислав Барулин и Ефим Гуркин.

СКА (70 очков) поднялся на третье место в Западной конференции КХЛ. «Амур» (50) потерпел четвертое поражение подряд и идет десятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)

Голы: Никишин — 12 (Грицюк, Рендулич), 3:31 — 1:0. Дедунов — 2 (Толчинский), 5:31 — 2:0. Барулин — 9 (Бочаров, Коршков), 20:41 — 2:1. Старков — 3 (Камалов, Глотов), 24:33 — 3:1. Земченок — 2 (мен.), 37:13 — 4:1. Гуркин — 4 (Мищенко, Дрозг), 43:47 — 4:2. Хайруллин — 11 (Глотов, Никишин), 52:05 — 5:2. Сапего — 2 (Воробьев, Толчинский), 55:54 — 6:2.

Вратари: Серебряков — Бобков (Лозебников, 5:31).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 49 (16+18+15) — 30 (8+11+11).

Судьи: Беляев, Оскирко.

17 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11628 зрителей.

Источник: Таблица КХЛ
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