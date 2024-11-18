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FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

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Сегодня, 21:53

СКА победил «Амур», Кузнецов набрал три очка

Руслан Минаев
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СКА дома обыграл «Амур» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:3.

3 (2+1) очка набрал форвард хозяев Евгений Кузнецов, 2 (1+1) очка на счету Сергея Плотникова. У гостей 3 (1+2) очками отметился Артур Гиздатуллин.

СКА набрал 37 очков и занимает третье место в таблице Западной конференции. «Амур» замыкает таблицу «Востока» — 13 очков.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Амур» (Хабаровск) — 6:3 (2:0, 3:2, 1:1)

Голы: Алистров — 2 (Грицюк), 3:06 — 1:0. Плотников — 13 (Кузнецов, Зыков), 5:11 — 2:0. Рылов — 1 (бол., Мищенко, Гиздатуллин), 26:26 — 2:1. Зинченко — 1 (Демидов, Андронов), 28:52 — 3:1. Кузнецов — 8 (Хайруллин, Зыков), 29:18 — 4:1. Рылов — 2 (бол., Гиздатуллин, Слепец), 37:17 — 4:2. Кузнецов — 9 (Хайруллин), 37:49 — 5:2. Григоренко — 9 (Плотников), 46:23 — 6:2. Гиздатуллин — 1 (Гальченюк), 56:30 — 6:3.

Вратари: Мойсевич — Кобозев (Лозебников, 29:18).

Штраф: 12 — 4.

Броски: 35 (17+8+10) — 27 (7+10+10).

Судьи: Морозов, Раминг.

18 ноября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

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