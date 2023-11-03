«СКА Арена» получила разрешение на ввод в эксплуатацию

Госстройнадзор Санкт-Петербурга выдал разрешение на ввод в эксплуатацию хоккейного стадиона «СКА Арена».

Как сообщает пресс-служба городской администрации, разрешение было подписано 3 ноября.

Спортивный комплекс станет самым крупным ледовым дворцом в мире: 21,5 тысяч человек на спортивных мероприятиях и 23 тысячи — на концертах. На «СКА Арене» также есть малая ледовая арена с трибунами на 300 зрительских мест, фитнес-центр с бассейном, комнаты отдыха и детская зона.

Строительные работы начались в 2020 году. Спортивная площадка располагается на месте снесенного СКК «Петербургский». Стоимость строительства должна составить около 37 миллиардов рублей.