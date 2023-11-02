СКА встретится с «Авангардом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 2 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Авангард» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире покажет официальный сайт КХЛ. Также за играми регулярного чемпионата КХЛ сезона-2023/24 можно следить на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке. Начнется эфир — в 19.20 мск.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть матч на телеканале «78». Для жителей Омска трансляция встречи будет на телеканале «78». Начнется эфир — в 22.20 по местному времени.

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