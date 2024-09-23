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Сегодня, 18:15

СКА — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

СКА сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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СКА встретится с «Авангардом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 23 сентября. Матч будет проходить в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ» и его сайт matchtv.ru, «КХЛ Prime». Матч также будут транслировать онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko (по подписке).

Основные события противостояния СКА — «Авангард» доступны в матч-центре на нашем сайте.

Обе команды провели в регулярном чемпионате КХЛ по 7 игр. Петербуржцы набрали 9 очков, а омичи — 7. В сезоне-2023/24 СКА уступил в четвертьфинале Кубка Гагарина «Автомобилисту» (1-4 в серии), а «Авангард» — «Локомотиву» (3-4).

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