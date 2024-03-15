СКА сыграет с «Автомобилистом» в четвертьфинале Кубка Гагарина. Публикуем расписание серии второго раунда плей-офф КХЛ. Время начала — московское.

СКА — « Автомобилист »: расписание матчей серии 1/4 финала плей-офф КХЛ

Матч № 1. 17 марта, воскресенье. СКА— «Автомобилист». 17:00. Санкт-Петербург.

Матч № 2. 19 марта, вторник. СКА — «Автомобилист». 19:30. Санкт-Петербург.

Матч № 3. 21 марта, четверг. «Автомобилист» — СКА. 17:00. Екатеринбург.

Матч № 4. 23 марта, суббота. «Автомобилист» — СКА. 17:00. Екатеринбург.

Матч № 5 (если потребуется). СКА— «Автомобилист». 25 марта, понедельник. Санкт-Петербург.

Матч № 6 (если потребуется). «Автомобилист» — СКА. 27 марта, среда. Екатеринбург.

Матч № 7 (если потребуется). СКА — «Автомобилист». 29 марта, пятница. Санкт-Петербург.

Команда Романа Ротенберга набрала 95 очков в регулярном чемпионате и заняла 2-е место в Западной конференции. СКА одержал победу в серии с «Торпедо» (4-1) и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

«Автомобилист» набрал 82 балла и финишировал на пятом месте «Востока». Затем клуб из Екатеринбурга" одержал победу в серии против «Ак Барса» со счетом 4-1 и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.

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