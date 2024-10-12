СКА победил «Автомобилист», Кузнецов набрал два очка

12 октября, 19:14
СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Петербурге обыграл «Автомобилист» со счетом 5:2.
В составе армейцев 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, по голу забили Михаил Григоренко, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, у Энтони Де Анжело две результативные передачи. У екатеринбургской команды отличились Брендэн Лайпсик и Брукс Мэйсек.
После этого матча СКА с 19 очками занимает третье место в Западной конференции, «Автомобилист» с 20 очками — на второй строчке «Востока».
В следующем матче петербуржцы сыграют 15 октября дома против «Нефтехимика», екатеринбургская команда 17 октября встретится на выезде с «Витязем».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 5:2 (1:1, 0:1, 4:0)
Голы: Кузнецов — 3 (бол., Деанджело), 2:13 — 1:0. Лайпсик — 4 (Меркли, Воробьев), 15:51 — 1:1. Мэйсек — 5 (бол., Да Коста, Эберт), 20:10 — 1:2. Плотников — 6 (бол., Григоренко, Деанджело), 42:46 — 2:2. Бардаков — 5, 43:51 — 3:2. Глотов — 5 (Грицюк, Зыков), 49:56 — 4:2. Грицюк — 5 (п.в., Никишин), 59:20 — 5:2.
Вратари: Заврагин — Аликин (56:30 — 59:20).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 28 (6+11+11) — 37 (15+13+9).
Судьи: Беляев, Бондарь.
12 октября. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|14
|10
|4
|22
|2
|Автомобилист
|16
|9
|7
|20
|3
|Сибирь
|15
|9
|6
|19
|4
|Нефтехимик
|15
|7
|8
|17
|5
|Металлург Мг
|16
|8
|8
|16
|6
|Ак Барс
|13
|8
|5
|16
|7
|Сал. Юлаев
|12
|7
|5
|14
|8
|Адмирал
|13
|6
|7
|14
|9
|Лада
|14
|5
|9
|12
|10
|Авангард
|15
|5
|10
|11
|11
|Амур
|13
|4
|9
|10
|12
|Барыс
|15
|3
|12
|7
|И
|О
|
|
Шабанов Максим
Трактор
|14
|17
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|17
|
|
Артамонов Никита
Торпедо НН
|15
|16
|
|
Ливо Джош
Салават Юлаев
|12
|15
|
|
Абрамов Виталий
ЦСКА
|15
|15
|
|
Пилипенко Кирилл
Северсталь
|15
|14
|И
|П
|
|
Мерфи Тревор
Сибирь
|15
|14
|
|
Шарипзянов Дамир
Авангард
|15
|12
|
|
Да Коста Стефан
Автомобилист
|16
|12
|
|
Деанджело Энтони
СКА
|7
|11
|
|
Петан Ник
Ак Барс
|12
|11
|
|
Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11