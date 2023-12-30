СКА победил «Автомобилист» в домашнем матче, забросив четыре безответные шайбы

СКА дома одержал победу над «Автомобилистом» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:0.

У клуба из Санкт-Петербурга отличились Марат Хайруллин, который набрал 2 (1+1) очка в этой встрече, Арсений Грицюк и Василий Глотов, оформивший дубль.

СКА идет на четвертой строчке в турнирной таблице «Запада» с 61 очком после 45 игр. «Автомобилист» прервал победную серию из четырех матчей и занимает шестое место на «Востоке» (55 очков в 47 матчах).

3 января петербуржцы дома сыграют против «Витязя». Екатеринбургская команда в этот же день примет у себя «Трактор».

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:0 (4:0, 0:0, 0:0)

Голы: Хайруллин — 10 (Земченок), 4:44 — 1:0. Глотов — 11 (Хайруллин, Зыков), 11:13 — 2:0. Глотов — 12 (Земченок, Никишин), 13:08 — 3:0. Грицюк — 11 (Зинченко), 19:29 — 4:0.

Вратари: Серебряков (Мойсевич, 40:00) — Галкин (Аликин, 11:13).

Штраф: 2 — 2.

Броски: 28 (10+7+11) — 27 (9+12+6).

Судьи: Акузовский, Фатеев.

30 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».