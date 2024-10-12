СКА — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

СКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ в Петербурге обыграл «Автомобилист» — 5:2.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

В составе армейцев 2 (1+1) очка набрал Евгений Кузнецов, по голу забили Михаил Григоренко, Захар Бардаков, Василий Глотов и Арсений Грицюк, у Энтони Де Анжело две результативные передачи. У екатеринбургской команды отличились Брендэн Лайпсик и Брукс Мэйсек.