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Сегодня, 21:51

СКА разгромил «Барыс», забросив семь безответных шайб

Алина Савинова
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СКА на своем льду всухую победил «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 7:0.

За петербургскую команду по голу забили Александр Гальченюк, Арсений Грицюк и Степан Фальковский. Василий Глотов и Марат Хайруллин оформили дубли в этой встрече.

СКА с 75 очками после 55 матчей занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Барыс» идет 11-м на «Востоке» (44 очка за 54 матча). Команда из Астаны одержала только одну победу в восьми последних играх.

КХЛ. Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 7:0 (2:0, 1:0, 4:0)

Голы: Гальченюк — 14 (Грицюк, Сапего), 5:58 — 1:0. Глотов — 17 (бол., Грицюк, Зыков), 13:15 — 2:0. Хайруллин — 13 (Глотов), 23:35 — 3:0. Грицюк — 17 (Сапего, Гальченюк), 42:39 — 4:0. Хайруллин — 14 (Зыков, Ремезовский), 43:12 — 5:0. Глотов — 18 (бол., Грицюк, Хайруллин), 45:17 — 6:0. Фальковский — 3 (Грицюк), 52:46 — 7:0.

Вратари: Серебряков — Паскуале (Шутов, 45:17).

Штраф: 19 — 17.

Броски: 39 (18+8+13) — 44 (5+13+26).

Судьи: Метальников, Юдаков.

24 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 11496 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/
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