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Сегодня, 19:15

СКА с минимальным счетом обыграл «Барыс»

Владислав Маслов
Корреспондент
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СКА победил «Барыс» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий петербургского клуба Арсений Грицюк. У казахстанской команды в 3-м периоде гол был отменен после просмотра видеоповтора.

После 34 матчей СКА занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 44 очка. «Барыс» находится на 11-й строчке Восточной конференции с 21 баллом в 36 матчах.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

СКА (Санкт-Петербург) — «Барыс» (Астана) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Грицюк — 10 (Хайруллин, Коромыслов), 13:48 — 1:0.

Вратари: Мойсевич — Бояркин (59:25).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (11+18+7) — 20 (7+6+7).

Судьи: Лаврентьев, Якимов.

8 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12114 зрителей.

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КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
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