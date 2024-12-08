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Сегодня, 15:45

СКА — «Барыс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

СКА и «Барыс» проведут в КХЛ 8 декабря
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК СКА, Telegram
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СКА и «Барыс» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 8 декабря. Матч начнется в 17.00 по московскому времени и пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге.

В прямом эфире игру КХЛ покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Также трансляция пройдет на канале «78» (в Санкт-Петербурге), в Казахстане матчи КХЛ показывает телеканал «Qazsport».

Ключевые события и результат игры СКА — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Перед этой игрой в регулярном чемпионате СКА в среду уступил московскому «Динамо» на своем льду (2:4), а «Барыс» в четверг проиграл «Северстали» в гостях (3:5).

КХЛ
ХК Барыс
ХК СКА
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