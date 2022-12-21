ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА

ЦСКА на выезде обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе московской команды шайбы забросили Владислав Каменев и Павел Карнаухов. За питерский клуб забил Валентин зыков.

ЦСКА прервал семиматчевую победную серию СКА и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 57 очков в 40 играх. СКА находится на первой строчке — 71 очко в 43 матчах.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Голы: Каменев — 14 (Карнаухов), 29:24 — 0:1. Зыков — 7 (Пашнин), 44:10 — 1:1. Карнаухов — 8 (Плотников, Сергеев), 57:48 — 1:2.

Вратари: Подъяпольский (58:20) — Шарыченков.

Штраф: 0 — 6.

Броски: 34 (10+10+14) — 20 (2+11+7).

Судьи: Бирин, Раводин.

21 декабря. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».