СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии финала «Запада»

Сегодня, 21:46
СКА обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина — 2:1. Встреча прошла в Санкт-Петербурге.
Счет открыл нападающий московского клуба Андрей Светлаков в первом периоде. Во втором периоде отличился форвард хозяев Валентин Зыков. В третьем периоде шайбу забросил нападающий СКА Михаил Воробьев и установил окончательный счет в матче.
СКА сравнял счет в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ — 1-1. Третий матч пройдет в Москве 6 апреля, начало — в 19.30 (мск).
КХЛ
Финал Западной конференции
СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Светлаков — 2 (Слепышев, Дитц), 16:17 — 0:1. Зыков — 1 (бол., Ожиганов, Жафяров), 34:31 — 1:1. Воробьев — 3 (Никишин, Хайруллин), 48:39 — 2:1.
Вратари: Николаев — Рейдеборн (59:12). Штраф: 8 — 12.
Броски: 30 (7+8+15) — 27 (7+7+13). Судьи: Белов, Морозов.
4 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12363 зрителя.
Счет в серии: 1-1