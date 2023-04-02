Шайба Нестерова в третьем овертайме принесла ЦСКА победу над СКА в первом матче полуфинала Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл СКА на выезде в первом матче полуфинала Кубка Гагарина — 3:2 3ОТ.

В основное время за хозяев забросили Святослав Гребенщиков и Александр Никишин, у гостей отличились Максим Мамин и Владислав Каменев.

Автором победной шайбы в третьем овертайме стал Никита Нестеров.

ЦСКА повел в серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ со счетом 1-0. Второй матч пройдет в Санкт-Петербурге 4 апреля, начало — в 19.30 (мск).

КХЛ

Финал Западной конференции

СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 2:3 ОТ3 (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Мамин — 6 (Григоренко, Дитц), 1:04 — 0:1. Гребенщиков — 2 (Комаров, Педан), 23:34 — 1:1. Никишин — 3 (Гусев, Хуснутдинов), 26:16 — 2:1. Каменев — 7 (Нестеров, Дитц), 57:53 — 2:2. Нестеров — 2 (Григоренко, Мамин), 102:24 — 2:3.

Вратари: Николаев — Рейдеборн (57:44 — 57:53).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 50 (10+13+4+13+8+2) — 53 (10+7+13+9+13+1).

Судьи: Оскирко, Ромасько.

2 апреля. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец». 12426 зрителей.

Счет в серии: 0-1