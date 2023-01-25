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Сегодня, 21:45

СКА победил ЦСКА в армейском дерби

Мария Гусева
СКА — ЦСКА — 3:1.
Фото Пресс-служба ХК ЦСКА
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СКА на своем льду обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:1. Питерцы третий раз обыграли москвичей в армейском дерби.

В составе гостей отличился защитник Даррен Диц. За питерский клуб шайбы забросили нападющие Марат Хайруллин, Эмиль Галимов и Никита Гусев.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 90 очков. ЦСКА идет третьим — 74 очка.

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СКА (Санкт-Петербург) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Дитц — 5 (Соркин, Григоренко), 13:36 — 0:1. Хайруллин — 25 (Никишин), 17:24 — 1:1. Галимов — 4 (бол., Педан, Ожиганов), 57:30 — 2:1. Гусев — 20 (бол., Галимов), 59:47 — 3:1.

Вратари: Николаев — Шарыченков (58:21 — 59:08).

Штраф: 6 — 10.

Броски: 34 (12+10+12) — 29 (10+12+7).

Судьи: Гашилов, Ромасько.

25 января. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».

Хоккей
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
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